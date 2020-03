Ryanne gaat de quarantaine te lijf met podcast: 'Ik stond de afzuigkap te poetsen en dacht: nee!'

Ze maakt televisieprogramma's, is muzikant en heeft een volle agenda. Tot nu. Door de Corona-crisis zit ook Ryanne van Dorst, tot voor kort bekend als Elle Bandita, opeens thuis. Haar nieuwe plaat komt wel uit, maar de tournee die daarbij hoort is uiteraard van de baan. Dat motiveert haar nu om nieuwe werelden te ontdekken, "voor de wereld vergaat."

De corona-crisis haalt hele agenda's overhoop. Ook die van Ryanne van Dorst, die een vol schema dit voorjaar in het vooruitzicht had, is leeg. "Ik zou met mijn band op tournee gaan", vertelt ze. "Die tournee is helemaal van de baan. Onze nieuwe plaat komt wel uit, dat wel: dat proces was al zo in gang gezet. Dat zetten we door."

Nieuw Album

Lastig? Misschien.Een nieuw album wordt normaal gesproken standaard onder de aandacht gebracht met optredens, en dat kan nu niet. Maar Ryanne heeft zich er bij neergelegd. "We gaan zien of het moeilijk is. Zulke omstandigheden heb ik natuurlijk ook nooit meegemaakt. Maar kijk, een plaat is een plaat, en die bestaat ook zonder de optredens die normaal bij zo'n release horen. We zien het dus wel. En anders geven we er een slinger aan op het moment dat we wel weer mogen optreden, toch? We zullen creatief moeten zijn, den ik."

Er zijn engere dingen, voegt Ryanne daar aan toe. "Het land wordt opeens draaiende gehouden door zeventienjarige vakkenvullertjes en door mensen met beroepen die jaren ondergekotst werden, en wegbezuinigd. Dat is een bizarre omslag. Ik hoop dat na dit hele gedoe een herwaardering plaatsvindt van die beroepen. Dat we een maatschappij hebben gecreëerd waarin dat kon gebeuren is sowieso heel gek.''

Maar voorbij is de quarantaine natuurlijk nog niet - en ook Ryanne houdt zich aan de voorschriften. "Ik houd me aan de voorschriften van het binnen blijven, maar ik ga wel een stukje wandelen als de muren op me afkomen. Het is toch heerlijk dat de straten nu leeg zijn! Ik zie de schoonheid van de nacht, met al die ruimte die er dan opeens is, nu overdag. Alleen: het is nu ook een beetje eng. Maar heel eerlijk, dat hele thuisblijven: dat heb ik jarenlang niet anders gedaan hoor. Zat ik een week te blowen, thuis op de bank."

Podcast

Dat de verveling op de loer ligt bezorgde haar nog wel een uitdaging. "Op dag twee stond ik de afzuigkap van mijn keuken te ontvetten. Toen dacht ik: waar ben ik mee bezig, ik moet iets anders! Al snel besloot ik: ik ga een podcast maken. Want ik heb veel platen, en singles, in allerlei genres. Ik ben zelfs dj geweest. Een kijkje in mijn platenkast, dat zou leuk zijn. Dit houdt me van de straat. Maar ik doe nog meer hoor. Ik ben ook begonnen aan alle extended edities van de Harry Potter-films. Kan ik ook even mee vooruit.''

De aflevering een van de podcast, die door BNN VARA op kanalen als Spotify wordt gezet, krijgt alvast goede reacties. "Het past niet echt in een format, het is behoorlijk chaos. Ik heb net een halve dag liggen slapen, maar ik zet mijn telefoon net aan en zag meteen al veel leuke reacties. Dat is gaaf. Die platenkast van mij is ook zo divers. Ik heb natuurlijk een tijd maandelijks in de Rotterdamse zaal Rotown gedraaid. Maar mensen kwamen daar steeds vaker naar me toe: kun je dit draaien? of dit? Daar werd ik gillend gek van, op een gegeven moment. Nu ben ik helemaal de baas. Er is geen script, er zijn geen platen die ik van de omroep moet draaien. Dat wil ik helemaal niet." Schaterend: "Ik ga gewoon nog lekker een keer door mijn platenkast voor de wereld gaat."

De eerste aflevering van Ryanne's nieuwe podcast is nu te beluisteren op Spotify.

