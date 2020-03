Schiedamse zorgverzekeraar DSW: 'Hier hebben we nou reserves voor'

Door flink in de buidel te tasten willen de verzekeraars voorkomen dat zorgverleners zonder geld komen te zitten. Directeur Aad de Groot van DSW wijst op artsen en andere behandelaars die nu geen patiënt meer mogen zien, zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Ook staan zorgverleners voor extra uitgaven, zoals de aankoop van beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur.

Het is nog niet te zeggen of daardoor de premie volgend jaar omhoog gaat. Dat hangt onder meer af van de duur van de crisis en of de overheid bijspringt.