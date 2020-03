RIVM: afgelopen 24 uur 93 coronapatiënten overleden in Nederland

Het totale dodental van mensen met het coronavirus in Nederland is na de afgelopen 24 uur gestegen naar 639. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Dit betekent dat er de afgelopen 24 uur 93 doden zijn bijgekomen.

Het aantal gemelde mensen dat is overleden aan het virus is lager dan gisteren (112 personen). Ook meldt het RIVM dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en Intensive-Careopnames de afgelopen 24 uur minder was dan het etmaal ervoor. Als deze lijn zich doorzet, kan over een paar dagen gezegd worden of de genomen maatregelen werken.

Zuid-Holland is na Brabant nog steeds de provincie waar het aantal besmettingen het hoogst is met 1.508. In Brabant zijn 2.748 besmettingen.