Ruim 100 mensen in Kralingse Bos, strand Hoek van Holland uitgestorven

Skaters zijn voorlopig niet welkom in het Prinsenpark

Het was op deze zonnige zaterdagochtend niet volledig stil in het Kralingse Bos. Rond 11:00 uur waren er meer dan honderd mensen te vinden in het bos, ondanks meerdere oproepen om dit weekend binnen te blijven.

Verslaggever Maikel Coomans laat weten dat het wel wat minder druk is dan afgelopen weekend en dat de mensen wel voldoende afstand van elkaar houden.

Op het strand van Hoek van Holland was wel duidelijk te zien dat er gehoor is gegeven aan de oproep. "Ik denk dat ik drie mensen heb gezien", zegt Coomans in het Radio Programma Zaterdagmiddag Live.

Trapveldjes en skateparken

De gemeente Rotterdam heeft sinds vrijdag alle trapveldjes en skateparken in de stad afgesloten. Hier zijn gele borden geplaatst om dit te verduidelijken. In het Prinsenpark kwamen zaterdagmorgen nog wat skaters, maar zij maakten rechtsomkeer. "Ik dacht dat het open was, maar ik snap het besluit. Met zulk weer zou hier zo honderd man kunnen komen."

