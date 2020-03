Hotel waar jongeren zich misdroegen per direct gesloten

Het Grand Hotel Central aan de Kruiskade in Rotterdam wordt per direct gesloten. Dat heeft burgemeester Aboutaleb, als voorzitter van de veiligheidsregio, besloten.

Op die manier moet verdere verspreiding van het coronavirus worden voorkomen. De sluiting duurt zolang als de noodverordening en het verbod op samenkomsten gelden.

In het hotel lapten 24 jongeren in de nacht van vrijdag op zaterdag de coronaregels aan hun laars. Ze gebruikten op een hotelkamer drank en lachgas, stichtten brandjes in het trappenhuis en zaten te dicht op elkaar. Een kwalijke zaak, laat Aboutaleb via zijn woordvoerder weten.

De jongeren werden meermaals gewaarschuwd en weggestuurd door de politie. Toen ze weer terugkwamen, zijn ze beboet.

Het kabinet heeft bepaald dat mensen die zich niet houden aan het samenscholingsverbod 400 euro boete kunnen krijgen. Of de jongeren ook dat bedrag moeten betalen, kon de politie niet zeggen.

Het Grand Hotel Central was zaterdag nog niet bereikbaar voor commentaar.