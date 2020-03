Foto uit Dordrecht genomineerd voor ‘WOII in 100’s’

Ze waren allebei 14 jaar oud toen deze foto werd gemaakt, de Dordtse vrienden Sam Frenkel en Janus Braat. Een paar maanden later zou Sam in Auschwitz vermoord worden.

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige op hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in de Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag: twee Dordtse vrienden van 14 jaar.

De foto werd gemaakt in de zomer van 1942. De twee jongens woonden allebei in de Wijnstraat in Dordrecht. Sam (links op de foto) woonde met zijn familie in het Groot Schippershuis, dat was toen op nummer 11. De moeder van Sam was in het najaar van 1941 overleden. Aan de overkant van de Wijnstraat woonde Janus.

Razzia

De Joodse Sam Frenkel werd op een dag in 1942 gewaarschuwd door zijn vriend Janus Braat. Er was een razzia gaande in de straat. Janus ging naar de fabriek waar Sam werkte en waarschuwde hem. Sam wist zich een tijd verborgen te houden en ging weer naar huis toen de lucht leek geklaard.

In november van dat jaar was er een grote razzia in Dordrecht. Agenten zochten op 10, 11 en 12 november naar de Joodse bevolking in de stad. Tientallen mensen werden opgepakt. Ook Sam en zijn vader waren daarbij. Via het politiebureau aan de Groenmarkt, volgde deportatie naar Westerbork.

Een week nadat de 14-jarige Sam Frenkel was meegenomen uit Dordrecht, werd hij in Auschwitz vermoord. Zijn vader werd op dezelfde dag, 19 november 1942, omgebracht.

Stolpersteine

In februari 2016 werden voor het huis aan de Wijnstraat 17 in Dordrecht Stolpersteine gelegd voor Sam Frenkel en zijn familieleden. Stolpersteine (struikelstenen) zijn kleine monumentjes die in de stoep worden geplaatst voor het voormalige woonhuis van slachtoffers van de Holocaust.

Op de Joodse begraafplaats is Dordrecht is een monument ter nagedachtenis van de 221 Joodse inwoners die tijdens de bezetting zijn weggevoerd en vermoord. De tekst op het monument luidt:

in eerbiedige herinnering

aan de leden onzer gemeente

die door de terreur 1940-1945

het leven lieten