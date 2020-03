Hier worden we blij van: eendjes voeren in huis en de zeven leukste gebaren van gebarentolk Irma

We worden elke dag overdonderd door heftig nieuws rondom het coronavirus. In de rubriek 'Hier worden we blij van' kijken we naar berichten die je dag een beetje mooier maken.

De politie Dordrecht zet iedereen die Nederland draaiende houdt in het zonnetje. "Voor alle vuilnisophalers, supermarktmedewerkers, mensen in de zorg en iedereen die verder Nederland draaiende houdt... Maar ook voor alle ondernemers, artiesten en alle mensen die het moeilijk hebben... Een dikke, vette shout out naar jullie."



Om het coronavirus niet te verspreiden moet het personeel van het Erasmus MC hun schoeisel in het ziekenhuis houden. Voor velen een reden om een nieuw paar klompen aan te schaffen.

Internist Rozemarijn van Bruchem-Visser stuurde daarom een berichtje naar Tattoo Bob met de vraag of hij ze niet kon opfleuren. Dat is namelijk niet alleen leuk, maar ook heel praktisch. Vanwege het coronavirus draagt al het personeel namelijk dezelfde pakken en klompen. Met gespecialiseerde klompen herkent het personeel elkaar beter.



Tattoo Bob reageerde meteen enthousiast en is inmiddels begonnen met het beschilderen van de klompen. Het is de bedoeling dat hij zo'n zeventig paar gaat leveren aan het Erasmus MC.



Heel Nederland houdt van haar sinds ze 'hamsteren' imiteerde bij een persconferentie over het coronavirus: gebarentolk Irma. De Minister van Gehandicaptenzaken zette haar leukste zeven gebaren op een rij.

De stadsbeiaardier van Dordrecht speelt 'Let it Be' vanaf de toren van de Grote Kerk.