Opnieuw meer besmettingen in de regio

Het aantal coronabesmettingen in de regio is gestegen tot 590. Op zaterdag is bekend geworden dat er 82 mensen positief zijn getest op het coronavirus.

Er zijn 27 mensen overleden aan het virus. Of zij al ziek waren en wat hun leeftijden waren, is niet bekend. Eerder op de dag maakte het RIVM al bekend dat het totale aantal Nederlandse coronadoden is gestegen naar 639. Dat houdt in dat er in de afgelopen 24 uur 93 doden bij zijn gekomen.

Het aantal mensen dat in de afgelopen 24 uur is overleden aan het virus is lager dan vrijdag, toen waren er in die tijdsperiode 112 mensen overleden.

Zuid-Holland is na Brabant nog steeds de provincie waar het aantal besmettingen het hoogst is met 1.508. In Brabant zijn 2.748 besmettingen.

