Burgemeester Zwijndrecht schrijft coronalied voor inwoners

"Ik wilde iets doen voor de mensen die de deur niet meer uit kunnen en geen bezoek meer mogen ontvangen", vertelt Van der Loo. "De hele coronacrisis doet mij als burgemeester ook wat. In mijn werk kan ik natuurlijk altijd wel iets betekenen, maar ik wilde ook iets doen voor de mensen die ik niet persoonlijk kan bezoeken."

Extra toepasselijk

De inspiratie voor een lied begon donderdagavond te borrelen. "Dit nummer is muzikaal gezien sowieso een prachtlied en de tekst is nu extra toepasselijk", vindt de burgemeester. "Met de vier woorden 'k heb je lief zeg je eigenlijk alles al. Heb elkaar lief, dat is voor de mensen die hun dierbaren nu niet kunnen zien. Die horen met dit nummer nog eens extra ik heb je lief en wat is er fijner dan dat horen."

Ik voel het telkens als ik luister, naar een Corona nieuwsbericht

Heb zoveel zorg over het virus, dat zich onzichtbaar op je richt

Het is mijn hand die jou dan vastpakt, in mijn allerstoutste droom

Want wat wil ik graag bevechten, ieder eenzaamheidssymptoom

Met het nummer hoopt Van der Loo dat mensen vaker tegen elkaar zeggen dat ze elkaar liefhebben. "Dat is in deze tijd wel nodig. Ik heb alvast het voortouw genomen met dit nummer." Daarin spreekt hij de woorden maar liefst negentien keer uit.

Mooiste reactie

Een geboren liedjesschrijver zou hij zichzelf overigens niet noemen. Het opnemen van het nummer ging dan ook niet in een professionele studio: "Ik heb het vanachter mijn bureau opgenomen. Links de box met de muziek, in het midden de tekst en rechts mijn telefoon die het opnam."

Het nummer is inmiddels al bij verschillende verzorgingstehuizen te horen geweest en Van der Loo heeft veel positieve reacties gehad. "Ik heb een filmpje gezien waarbij een seniorenflat luid applaudisseert nadat ze het nummer hebben gehoord. Dat is de mooiste reactie die je kan krijgen."

Lees meer