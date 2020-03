Senioren vergeten het thuis zitten met Bejaarden Balkon Bingo

"Het is ontstaan als een geintje", vertelt initiatiefnemer Cindy Tammes. Met haar twee vriendinnen Britt en Mirjam pakte Cindy de handschoen op. Binnen een paar dagen werd de Balkon Bingo op poten gezet.

Door middel van een speaker krijgen de deelnemers op hun balkon te horen welk nummer weggestreept mag worden. Als iemand een volle kaart heeft, dan moet die hard met pannen slaan of met een sjaal zwaaien. Een valse bingo is lastig te controleren, geeft Cindy toe. "We hebben vertrouwen in de mensen dat zij eerlijk meespelen."

'Vond er geen hol aan'

Meneer Heuvelman is één van de deelnemers aan de Balkon Bingo. Hij zit met een sigaret en biertje op zijn balkon op de begane grond. "Ik vermaak me prima! Wat moet je nou nog meer?" Maar meneer Heuvelman is geen fanatieke bingospeler. "Normaal vind ik er geen hol aan. Maar ja, de verveling..."

Op dezelfde verdieping woont mevrouw De Joode. Zij is een stuk fanatieker dan haar buurman, maar mevrouw De Joode heeft weinig geluk met de Balkon Bingo. "Het schiet niet op. Ze noemen allemaal nummers op die ik niet heb."