Grand Hotel Central wil gesprek met Aboutaleb: 'Onze kant van het verhaal vertellen'

Het hotel kwam in het nieuws nadat een groep jongeren zich in de nacht van vrijdag op zaterdag flink had misdragen in het pand. Ze namen het niet zo nauw met de coronaregels: de groep van 24 man zat bij elkaar op de kamer, gebruikte lachgas en stichtte brandjes in het trappenhuis.

Volgens manager Sjoerd Landweer is het Grand Hotel Central niet het eerste hotel waar de jongeren 'toeslaan'. "Dit zijn mensen die normaal gesproken uitgaan en die door het coronavirus niets te doen hebben. Er zijn al meerdere nachten rellen met hetzelfde type jongeren in een ander hotel in de stad."

Geraffineerd te werk

Volgens Landweer gingen de jongeren geraffineerd te werk. "Ze hebben een voor een bij ons kamers geboekt en hier de feesten doorgezet. Ze gingen zelfs gefaseerd naar de kamers toe, daardoor hadden we niet op tijd door wat er gaande was."

In het andere hotel was sprake van dezelfde 'symptomen', zoals Landweer het omschrijft. "Ook toen werd er bijvoorbeeld lachgas gebruikt, maar dat hotel is niet gesloten." Het is niet bekend of de politie bij die incidenten betrokken was.

Dat zijn hotel nu wel gesloten is, terwijl ze nota bene zélf de politie hebben gebeld, vindt Landweer niet kunnen. "De jongeren gaven zoveel overlast dat we zelf besloten hebben de politie erbij te halen. Dan vragen we om hulp en maken we een melding van samenscholing, en dan worden we er vervolgens op afgerekend met een sluiting van het hotel." Een omgekeerde wereld, noemt hij het. "Als hotel zijn wij helemaal niet verantwoordelijk voor eventuele samenscholing in het pand."



Toch zit het hotel voorlopig dicht. "Dat hakt er wel in, eerst de coronacrisis en nu dit", zegt een verslagen Landweer. Alle vijftig gasten hebben het hotel inmiddels verlaten.

Weinig communicatie

"Ik wil graag nog in gesprek gaan met de burgemeester. Ik wil onze kant van het verhaal vertellen en weten waarom hij deze beslissing heeft genomen. Waarom hij ons niet eerst heeft laten weten deze beslissing te nemen, dat was een stuk netter geweest."

Landweer begrijpt sowieso niet waarom er zo weinig communicatie is over de feestende jongeren. "Kennelijk hebben ze ook al huisgehouden in een ander hotel in de stad, maar daar hebben we niets over gehoord. Terwijl we zelfs een appgroep hebben met alle hotelmanagers en de politiecoördinator." Hij schudt zijn hoofd. "Of ik nog iets tegen deze maatregel kan doen? Ik weet het niet. We zitten voorlopig dicht en zonder werk."

