Meester Erwin vlogt voor thuiszittende leerlingen

"Hallo lieve kinderen, daar ben ik weer! Corona thuiswerkweek twee. Ik ben super trots op jullie!" Aan het woord is de Rotterdamse meester Erwin in zijn vlog voor de kinderen van basisschool SO Lombardia. Een school voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD of autisme. "Onze kinderen vinden corona heel erg moeilijk."