Is je kerk gesloten? Kijk hier naar Geloof in Rijnmond

Iet Buijsser gaat voor in Geloof in Rijnmond

Geloof in Rijnmond is het tv-programma dat is ontstaan door de sluiting van veel kerken in verband met het coronavirus. Kijk hier naar de tweede aflevering van een dienst die is opgenomen in de Rotterdamse Laurenskerk.

Het initiatief is genomen door Harold Schorren, city pastor van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum en predikant in de Laurenskerk. Dit leidde tot Geloof in Rijnmond, een programma dat afgelopen zondag het levenslicht zag.

De tweede uitzending staat in het teken van Judica, de vijfde dag van de 40 dagen-tijd. Voorgangers zijn ds. Laurens Korevaar, emeritus-predikant en ds. Iet Buijser, predikant Hervormde wijkgemeente Prinsekerk.

Lector Gerda Hendriks van het RK Het Steiger. Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Het zangkoor bestaat uit Martha Bosch (sopraan), Mirjam van den Hoek (alt), Janneke van der Linden (alt), Wiecher Mandemaker (tenor) en Johan Vermeer (bas).

Geloof in Rijnmond is de komende weken elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10.00 uur. De dienst duurt een half uur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12.00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.