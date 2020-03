Het weer van vandaag: flink wat ruimte voor zon

Door de wind voelt het veel kouder aan dan de thermometer in werkelijkheid aanwijst. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Landinwaarts gaat het bij een sterk in kracht afnemende wind licht vriezen en daalt de temperatuur naar -1 of -2 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt met vanuit het noorden een paar buien. In de ochtend bestaat er eerst ook nog kans op een winterse bui. De noorden- tot noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de middag wordt het 8 of 9 graden.

Vooruitzichten

Dinsdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De dagen erna is er meer bewolking aanwezig. Er staat minder wind en het blijft vrij koud voor eind maart/ begin april met de eerste nachten ook lichte vorst.