590 mensen in regio Rotterdam-Rijnmond positief getest, volg alle updates van zondag 29 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Oproep Erasmus MC: help mee aan onderzoek als je genezen bent.

• 93 coronapatiënten zijn in de afgelopen 24 uur overleden als gevolg van het virus. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames daalde in vergelijking met de etmaal ervoor. Het totale dodental van mensen met het coronavirus in Nederland is gestegen naar 639.