Vastgoedbedrijf sleept Rotterdamse politicus voor de rechter na uitspraken

Marcan heeft rond de honderd winkelpanden in Rotterdam. De afgelopen maanden kwam het bedrijf meerdere keren in het nieuws, omdat ondernemers klagen over forse huurverhogingen. In sommige gevallen zou het gaan om een verdubbeling.



Volgens Marcan is Tak al zeker twee jaar bezig met het "demoniseren van Marcan Vastgoed". Het bedrijf wijst ook op een Twitterbericht waarin het raadslid de gemeente oproept om zo snel mogelijk Marcan uit te kopen.

Geen rectificatie

"Tsja, het is wel vervelend", laat Tak weten aan Rijnmond. "Zo ben je bezig als raadslid en zo moet je met je advocaat plots voor de rechter verschijnen."

Wat betreft de uitspraak over 'boevenbende' zegt Tak dat die uitspraak vooral figuurlijk en niet letterlijk moet worden gezien. "Ik ben ook zeker niet van plan mijn uitspraken te rectificeren", gaat Tak verder. "Het zou ook wel een heel verkeerd signaal zijn dat als uitspraken van raadsleden meteen werden ingetrokken als je met een advocaat dreigt."

Daarnaast is het ook een kwestie van 'David tegen Goliath'. Tak: "Als vastgoedbedrijf stuur je makkelijk een advocaat op iemand af, terwijl een ondernemer of een raadslid toch heel wat moeite moet doen om zelf een advocaat te regelen."

Omstreden

Marcan is al langer omstreden. Eerder dit jaar kondigde wethouder Kathmann aan in gesprek te gaan met Marcan na klachten van ondernemers over huurverhogingen en het opzeggen van huurcontracten door Marcan.

Twee weken geleden kwam het bedrijf opnieuw in het nieuws, omdat een verzoek van ondernemers om de huurbetaling uit te stellen werd afgewezen. "Vooral in deze tijd moet je juist solidariteit tonen", legt Tak verder uit. "We moeten in de coronacrisis elkaar juist helpen en dan krijg je dit soort gedrag."

Volgens Marcan heeft het conflict met de horecaondernemer nog geen drie dagen geduurd en is het nu uit de wereld.

Kort geding

Komende donderdag dient het kort geding tussen Marcan en Tak. Omdat Tak niet van plan is om zijn berichten en zijn uitlatingen in te trekken, ziet Marcan geen andere mogelijkheid dan naar de rechter te stappen.

Het bedrijf zegt dat in hun goede naam en eer zijn aangetast. Daarbij zou Tak verkeerde informatie hebben verspreid. Zo zou er geen sprake zijn van huurverhogingen van 100 procent in het verleden.