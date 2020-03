Dressuuramazone Scholtens traint thuis met toppaard Desperado: 'Wordt een stille zomer'

Rijnmond Sport volgt de komende periode een aantal sporters tijdens deze historische tijd in de sportgeschiedenis waarin alles stil ligt.

Ditmaal Emmelie Scholtens uit Gorinchem. De 34-jarige dressuuramazone heeft een manage aan huis, waardoor ze zowel met haar paarden als voor zichzelf kan blijven trainen. ''Ik was nooit zo van het hardlopen, maar dat heb ik ook maar opgepakt. Het voordeel dat ik heb is dat ik op zeven of acht paarden per dag rijd. Heel veel mensen denken misschien van niet, maar dat is zeker wel inspanning.''

Ook reageert Scholtens over het afgelasten van onder meer het CHIO Rotterdam en de Olympische Spelen in Tokio. ''Het wordt een hele stille zomer en misschien is dat ook wel het beste.''

De Nederlandse dressuurploeg, waar ze samen met haar toppaard Desperado deel van uitmaakt, had zich al geplaatst voor de Spelen. ''Je hebt je zinnen gezet op deze zomer, maar als je heel eerlijk bent dan zijn er nu andere doelen. Namelijk dat iedereen gezond blijft. Daarna gaat de sport weer voor'', zegt Scholtens.

Coronavirus

Scholtens maakt zich gedeeltelijk zorgen over de verspreiding van het coronavirus. ''Als ik naar mezelf kijk niet echt, maar dat is misschien ook wel het probleem. Dat veel mensen er zo over denken. We moeten het niet onderschatten en ik ben bijvoorbeeld wel zenuwachtig voor mijn ouders.''

''Ik denk ook wel eens dat ik het misschien al heb gehad. Ik ben eigenlijk nooit ziek en ik ben een paar weken geleden best wel ziek geweest. Nu denk ik: misschien was dat het wel.''

Bekijk hierboven de volledige video van Emmelie Scholtens.