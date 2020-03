Verwarring compleet: is dit deel van het Noordereiland dicht of niet?

Tientallen borden die zaterdag op het Noordereiland zijn geplaatst, zorgden voor verwarring. De borden, die melden dat de Maaskade is gesloten vanwege het coronavirus, zijn inmiddels weer verwijderd.

Zaterdagmiddag werden tientallen borden geplaatst langs de hele Maaskade. Brigitte Moratis, woordvoerder van de gemeente Rotterdam, laat weten dat de borden waren bedoeld voor het stuk van de Maaskade ter hoogte van de Willemsbrug.

Vanwege het samenscholingsverbod worden de borden bij de Willemsbrug en het Prinsenhoofd geplaatst. Daar zitten vaker groepen. Bij het plaatsen van de borden werd per ongeluk de hele Maaskade en ook de Prins Hendrikkade afgezet, inclusief het Hefpark.

De verkeerd geplaatste borden zijn later op dezelfde avond weer verwijderd. Stadsbeheer laat weten dat er keihard is gewerkt om in enkele uren tijd door heel Rotterdam honderd borden te plaatsen om 23 locaties af te sluiten vanwege de noodverordening.

