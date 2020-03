RIVM meldt 132 nieuwe sterfgevallen door coronavirus

In de afgelopen 24 uur is het dodental als gevolg van het coronavirus gestegen met 132, meldt het RIVM. In totaal zijn nu 771 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 529 toegenomen tot 3483. In totaal zijn er 10.866 besmettingsgevallen bekend. Zaterdag werden er nog 9762 infectiegevallen gemeld.

Net als de afgelopen dagen door het RIVM is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

