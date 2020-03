De politie in Rotterdam is op zoek naar een ladder die mogelijk zondagochtend is gebruikt bij een woninginbraak aan de Vigohof. Twee inbrekers zijn vermoedelijk met behulp van een ladder het huis binnengeklommen.

Eenmaal in de woning ontstond een worsteling tussen de twee bewoners en de daders. Daarna is het tweetal gevlucht. Volgens de politie is de kans groot dat de ladder ergens is achtergelaten.

Het is niet duidelijk of de inbrekers iets hebben meegenomen.