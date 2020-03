Stormschade in de regio: verbindingsweg tussen A15 en A16 afgesloten

De brandweer heeft het zondag druk met meldingen van stormschade. Zowel in Rotterdam-Rijnmond als bij Zuid-Holland Zuid komen tientallen meldingen binnen. Door omgevallen bomen op de A15 vanuit Gorinchem is de verbindingsweg met de A16 afgesloten.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kan de meldkamer de drukte wel aan. Zo druk als in de weekenden in januari en februari is het niet.

In veel gevallen gaat het om takken die los zitten of dakpannen en stenen die voor problemen zorgen. In Rotterdam-Lombardijen kwam een glazen pui van een flat naar beneden zetten. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. En in Barendrecht-Buitenoord kwam een forse tak van aan boom naar beneden.