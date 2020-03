Onzekerheden voor vaste bewoners campings: 'Ik heb nog niet kunnen ontdekken wie mag blijven en wie niet'

Bewoners van vaste campingplekken op Park Kruininger Gors in Oostvoorne zitten met de handen in het haar. De burgemeester van Westvoorne wil dat nog maximaal vijfentwintig procent van de plekken wordt gebruikt. "Het zou heel vervelend zijn als ik weg moet."

Dick van Ekelenburg is een van de bewoners van het park in Oostvoorne. "We zijn met z'n tweeën. We komen af en toe buiten, maar hebben dan geen contact met andere mensen. Natuurlijk doen we af en toe boodschappen, maar dan ga ik alleen en houd ik afstand. Ik zou niet weten waarom wij hier weg zouden moeten."

Dick denkt en hoop dat als driekwart van de mensen weg moet, hij wél mag blijven. "Ik denk dat de rest allemaal een eigen huis heeft en dat heb ik op het ogenblik even niet. Ik mag ook niet naar mijn huis in Duitsland. Dus het zou heel vervelend zijn als ik weg moet."

Hopen dat het snel voorbij is

"Het is niet zo mooi", reageert ook een andere parkbewoner. "We hopen dat het allemaal snel voorbij is en dat iedereen zijn plekje hier mag innemen. Ik heb uit de berichten in de kranten nog niet kunnen ontdekken wie mag blijven en wie weg moet. We zien het vanzelf wel en anders heb ik nog wel andere plekken waar ik heen kan."

Vrijdag werd bekend gemaakt dat alle campings in Rotterdam, Voorne-Putten en Goere-Overflakkee per direct moesten sluiten.

