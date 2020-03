Minister De Jonge steekt zorgmedewerkers in Sliedrecht hart onder de riem

"Ook in de gehandicaptenzorg zorgt #corona voor beperkingen," meldt de Rotterdamse De Jonge op Twitter. "Bij ASVZ in Sliedrecht zag ik hoe ingrijpend het is als er even niet geknuffeld kan worden of als bezoek niet mogelijk is. Hulde voor de mensen in de zorg die nieuwe manieren vinden om liefdevolle zorg te blijven geven."

"Bedankt voor uw aandacht en betrokkenheid bij ons werk!" reageert het bedrijf uit Sliedrecht op Facebook. Eerder maakten cliënten al op verschillende locaties van ASVZ spandoeken voor de medewerkers.