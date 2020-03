Danny Blind over Sparta-documentaire: 'Deze liefde gaat nooit over!'

Danny Blind over zijn Sparta-documentaire: 'Iedereen is daar hartstikke aardig en vriendelijk'

Danny Blind pakte met Ajax veel prijzen, maar vóór zijn Amsterdamse periode speelde hij zeven seizoenen op Het Kasteel bij Sparta. Over die periode zendt FOX Sports zondagavond een documentaire uit. "Sparta is mijn eerste liefde en dat gaat nooit over!", zegt Blind.

"Bijna heel Nederland heeft wel een goed gevoel bij Sparta", denkt Blind. "De gunfactor bij die club is heel groot, doordat het een historische en traditionele club is. Als ik bij Sparta kom, dan zijn de mensen hartstikke vriendelijk en aardig. Soms zijn die mensen wel te aardig. Ongetwijfeld zullen er ook vervelende mensen rondlopen, maar die kom ik niet tegen."

Daley Blind

Zijn zoon en Ajax-speler Daley Blind was niet heel goed op de hoogte van de periode van zijn vader bij Sparta. "Hij vindt dat ik hem beter had mogen bijpraten", lacht Blind. "Maar op het moment dat ik met hem over voetbal praatte, zat ik in de gloriejaren van Ajax."

Het gaat goed met Daley Blind, vertelt zijn vader. De verdediger van Ajax had recent een ontsteking aan zijn hartspier. "Hij let op in deze tijden, maar dat moet iedereen doen", zegt Danny Blind over zijn zoon gedurende de coronacrisis.

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Peter van Drunen met Danny Blind. De documentaire 'De eerste liefde van Danny Blind' is zondagavond om 20:30 uur te zien op FOX Sports.