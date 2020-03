GGD Rotterdam-Rijnmond: 30 doden en 665 besmettingen door corona

Het aantal mensen in Rotterdam-Rijnmond met een bevestigde besmetting van het coronavirus is inmiddels opgelopen naar 665. Dat is een toename van 75.

Later deze zondag is er meer duidelijk over het totale dodental en aantal besmetting in onze gehele regio. Dan komt ook de GGD Zuid-Holland Zuid met een nieuwe update.

Zoals bekend heeft de overheid extra maatregelen genomen om brede verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen in Nederland is gevraagd om thuis te blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Positieve testen

De laatste cijfers van de GGD Rotterdam-Rijnmond, per 29 maart 16:00 uur:



Albrandswaard 24

Barendrecht 25

Brielle 9

Capelle a/d IJssel 37

Goeree-Overflakkee 78

Hellevoetsluis 14

Krimpen a/d IJssel 10

Lansingerland 36

Maassluis 13

Nissewaard 34

Ridderkerk 22

Rotterdam 298*

Schiedam 27

Vlaardingen 29

Westvoorne 9

Totaal 665

* 1 persoon verblijft in een andere regio, maar wel hier woonachtig

