WOII in 100 foto's: de bevrijders zijn er

Vol enthousiasme rennen ze de bevrijders tegemoet. Deze foto is gemaakt op 10 mei 1940 in Den Haag. Vijf jaar bezetting zat erop.

Het zijn aangrijpende, verdrietige, krachtige op hoopgevende foto’s die vertellen over vijf jaar bezetting in de Nederland. Het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ wordt samengesteld uit foto’s uit alle provincies. De presentatie van de 100 foto’s op 30 maart in de Tweede Kamer gaat niet door. Rijnmond en Omroep West laten de foto’s uit Zuid-Holland zien. Vandaag: de bevrijders zijn er.

De foto is gemaakt door een Britse persfotograaf. Canadese troepen kwamen op 10 mei 1945 de Piet Heinstraat in Den Haag in. Ze werden verwelkomd door een enthousiaste menigte die op hen af kwam rennen.

Wachten op bevrijders

Op 5 mei 1945 was Nederland officieel bevrijd. In veel plaatsen duurde het nog een paar dagen voor de geallieerden arriveerden. Op 8 mei trokken de eerste Canadezen Den Haag binnen, samen met de Prinses Irene Brigade.

De foto uit de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier werd twee dagen later gemaakt. Kinderen en volwassenen renden naar de bevrijders. De Nederlandse vlag wapperde weer in de straat.

Medewerkers van het Nationaal Instituut voor Militaire Historie zochten in 2016 samen met de NOS uit waar de Britse fotograaf de foto had gemaakt. In eerste instantie werd gedacht aan Rotterdam, maar dat bleek niet te kloppen. Via Amsterdam, Groningen en Arnhem kwamen ze uiteindelijk in Den Haag te terecht. De precieze locatie bleek de Piet Heinstraat te zijn, op de plek waar de Zoutmanstraat kruist.

Rotterdam

Ook in Rotterdam kwamen de Canadezen op 8 mei. Burgemeester Oud verscheen die dag met de Canadese majoor-generaal Harry Foster op het balkon van het stadhuis. De Coolsingel stond vol met juichende mensen.