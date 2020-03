Speciale 24 uurs opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen van start

Maandag kunnen de eerste kinderen van ouders met vitale beroepen in Rotterdam terecht op een speciale kinderopvang. Het gaat dan om kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Alle andere opvang is sinds half maart gesloten. Mensen uit vitale beroepen konden hun kinderen al plaatsen bij de kinderopvang, maar maandag start Rotterdam met een vierentwintiguurs kinderopvang.