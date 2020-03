Geen gasten meer bij huwelijk in Rotterdam en andere coronamaatregelen

Bij huwelijksvoltrekkingen in Rotterdam tot 1 juni mogen alleen nog maar het bruidspaar en 2 tot 4 getuigen aanwezig zijn. Geen andere gasten zijn meer welkom. Tot vorige week was een gezelschap van dertig personen nog toegestaan.

De maatregel is ingevoerd om verdere besmetting met het coronavirus te beperken. Het huwelijk kan nog steeds in de burgerzaal of de trouwkamer plaatsvinden. Bruidsparen die hun huwelijk willen uitstellen kunnen contact opnemen met de gemeente.

Extra bescherming publiekszaken

Bij publiekslocaties van de gemeente Rotterdam zijn plexiglasschermen geplaatst bij balies en spreekplekken.

Ook wordt er vaker schoongemaakt en zijn er extra hygiënemiddelen geplaatst.

Toezicht maatregelen AZC

Bij het AZC in de Beverwaard wordt nog meer gelet of de coronamaatregelen wel worden nageleefd. Directe aanleiding is een melding over te weinig afstand houden tussen mensen op het sportveld op het COA-terrein. Beveiliging en personeel handhaven nu actief.

Verhuizingen van statushouders van het AZC naar woningen in Rotterdam is tijdelijk stopgezet. Gezocht wordt nu naar een andere manier om dit te laten doorgaan.

Coffeeshops en horeca

Bij de horeca wordt goed rekening gehouden met de voorgeschreven maatregelen. Bij coffeeshops zal er vanwege de wachtrijen nog intensiever worden gehandhaafd op de 1,5 meter afstand.

Extra zorglocaties

Voor dak- en thuislozen is een extra locatie geopend waar een persoon die besmet is met het virus in isolatie kan verblijven.

Voor zowel ouderen als cliënten van GGZ-instellingen worden ook extra zorglocaties opgestart.

Het Aafje Zorghotel wordt tijdelijk ingericht als coronacentrum. Daar kunnen patiënten terecht die niet meer in het ziekenhuis hoeven te zijn, maar nog wel zorg nodig hebben.

Trevvel

Sinds een week helpt Trevvel mee met het vervoer van corona-patiënten die op een IC liggen, maar naar een ander ziekenhuis moeten verhuizen. Speciaal voor dit vervoer is een aantal busjes van plexiglasplaten voorzien om zo de chauffeur te beschermen.