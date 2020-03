Coronapatiënt Jip weer thuis: 'Ik verwacht over een week hersteld te zijn'

De 43-jarige Rotterdammer Jip Rietbergen kreeg te horen dat hij corona had. In een eerder interview op Radio Rijnmond vertelde hij er uitvoerig over. Nu gaat het een stuk beter met Jip. Hij heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten: "Ik verwacht dat ik nog een weekje nodig heb om te herstellen en dat ik daarna weer langzaam aan het werk kan."

Jip lag niet op de intensive care. Toch was de ziekenhuisopname een heftige gebeurtenis: "Het liep anders dan verwacht en gehoopt. Na onderzoek moest ik gelijk blijven en heb ik zes dagen in het ziekenhuis gelegen met slangetjes in mijn neus voor extra lucht. Ik was enorm verzwakt en dat werd de eerste dagen in het ziekenhuis niet beter. Vier stappen naar de wc was een zware opgave, ik was compleet buiten adem."

Onderzoek en herstel

Jip had al ruim een week aanhoudende koorts toen hij zich bij zijn huisarts meldde. Na een consult werd Jip naar het ziekenhuis gestuurd: "Het begint bij een onderzoek aan de voordeur, waarin ze allerlei kamers hebben die ze chemisch gereinigd hebben en waar bordjes opgeplakt zijn met 'schoon'. Daar mag je dan in, daar doen ze alle onderzoeken, foto's maken van je longen, wattenstaafje heel diep in je neus en in je keel. Heel veel bloedafname. Vanuit daar wordt bepaald of je moet blijven of niet."

Er werd besloten dat Jip in het ziekenhuis moest blijven. "Einde van de dag kwamen ze al vertellen dat ik corona had. Toen werd ik opgetakeld in een karretje en ging ik naar de corona-afdeling." Daar kon de Rotterdamse coronapatiënt beginnen met het herstel van het virus: "Veel liggen en lucht in je neus. Veel rusten om te herstellen. Dan hopen ze dat je steeds minder lucht nodig hebt, zodat je steeds meer zelfstandig kan. Dan bouwen ze dat af. Als het goed gaat, je hebt geen koorts meer, en je hoest niet meer, dan mag je weg. Dat was bij mij het geval."

Het was een surrealistische ervaring voor de Rotterdammer: "Je ziet films waar dit soort dingen gebeuren en nu ben je er zelf onderdeel van. Je voelt je wel een biochemisch gevaarte."

Life-coach voor ondernemers

In het dagelijkse leven is Jip life-coach voor ondernemers, een groep die erg getroffen is door de coronacrisis. Hij staat dan ook te popelen om met ze aan de slag te gaan: "Corona is helemaal kut, maar een crisis is een kans en je moet nu als ondernemer vol aan de bak. Je moet nieuwe dingen bedenken en harder werken om toch een klein beetje omzet te gaan genereren. Daar wil ik heel graag mijn steentje aan bijdragen, om de ondernemers die ik coach weer de juiste kant op te duwen en er positief weer tegenaan te gaan."

De Rotterdammer ziet zijn toekomst weer zonnig in: "Ik verwacht dat ik nog een weekje nodig heb om te herstellen en dat ik daarna weer langzaam aan het werk kan."