60ste verjaardag tóch groots gevierd dankzij Rijnmond Helpt

De 60ste verjaardag van Coby, de moeder van Martijn Makkinga leek door de coronacrisis in het water te vallen. Martijn besloot daarom een oproep te plaatsen op de Facebookpagina van Rijnmond Helpt, het platform waarop iedereen in onze regio die wil helpen, of juist hulp nodig heeft, elkaar kan ontmoeten. En met succes, want Martijn's moeder werd verrast met een verjaardagslied door zanger Marvin Dee.

Martijn had voor de verjaardag van zijn moeder een weekend weg met het gezin gepland, maar dit moest hij afblazen. Een enorme teleurstelling, want "iedereen keek daar erg naar uit om dat groots te vieren".

Oproep op Rijnmond Helpt

Hij besloot daarop zaterdag een bericht te posten op de Facebookpagina van Rijnmond Helpt, waarbij hij aangaf in contact te willen komen met een zanger of zangeres die voor zijn moeder kon zingen. Via deze weg is hij in contact gekomen met zanger Marvin Dee, die voor Coby een filmpje maakte waarin hij haar een fijne verjaardag toezong.

Met dit filmpje op zak, ging Martijn naar zijn moeder. Daar aangekomen liet hij voor de deur, op gepaste afstand weten het jammer te vinden dat deze bijzondere mijlpaal in het leven van Coby niet op een normale manier gevierd kon worden.

Hij appte het filmpje naar zijn moeder, die het vervolgens met een grote glimlach bekeek. "Superleuk". Hoe krijg je het voor elkaar?, was de reactie van de jarige Coby.

Hartverwarmende reactie

Martijn bedankte op Facebook Marvin Dee en Rijnmond Helpt met een hartverwarmende bericht: "Zulke kleine dingen zijn niet klein, want in daden zijn ze groot. Dit soort positieve energie, red ook levens!"