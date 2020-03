In de wijk Oosteind in Papendrecht zaten zondagavond meer dan 1400 huishoudens zonder stroom. De oorzaak van de stroomstoring was een defecte kabel.

In de Bergenbuurt in Capelle aan den IJssel viel zondagavond ook de stroom uit. Hierdoor zaten meer dan 1900 huishoudens korte tijd zonder stroom. Ook hier was de oorzaak een defecte kabel. Deze storing is inmiddels weer opgelost.