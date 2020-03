Support your locals-box binnen een dag uitverkocht

De Support Your Locals-box is in het leven geroepen om het verlies aan inkomsten voor lokale ondernemers tijdens de coronacrisis een beetje te beperken. Het blijkt een succes: de eerste 250 boxen waren binnen een dag na lancering uitverkocht.

Jordy Klootwijk, eigenaar van Jordy's Bakery in Rotterdam merkt de gevolgen van de coronacrisis: "We hebben twee weken geleden te horen gekregen dat de horeca dicht moet. Van de een op de andere dag ben je zeventig procent van je omzet kwijt. Dat is heftig, dat vang je niet zomaar in één dag op."

Een lastige situatie, ook voor de zeventig mensen die in dienst zijn bij Jordy. "Je gaat kijken wat je mensen nog kunt bieden. De mensen die vaste contracten hebben, die gaan voor. De mensen die zzp-er zijn of die je inhuurt, die moeten helaas thuiszitten. Dat zijn hele moeilijke beslissingen die je moet nemen, maar je hebt er op dit moment totaal geen keuze in", legt de ondernemer uit.

Met andere Rotterdamse ondernemers is Jordy gaan kijken wat ze kunnen doen om hun producten toch aan de man te brengen. Zo is er een samenwerkingen ontstaan: de Support Your Locals-box.

"Er zijn meer bedrijven die problemen hebben, omdat ze nu niet meer aan de horeca kunnen leveren. Die bedrijven hebben de handen ineen geslagen en een box gemaakt waar de producten in gaan. Dan hebben mensen thuis hun boodschappen en hebben wij onze afzet een beetje en de consument heeft thuis lekker brood", vertelt Jordy.

De box is een groot succes. "De eerste week wilden we 250 boxen proberen te verkopen. Dat hebben we woensdag online gezet en donderdag hadden we 250 boxen verkocht." De ondernemers zijn nu aan het kijken wat ze consumenten komende week kunnen aanbieden.