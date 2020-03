Het weer van vandaag: kans op een lichte bui

Vandaag is het wisselend bewolkt met vanmiddag kans op een lichte bui, wellicht met korrelhagel. Het wordt 9 graden en de wind waait matig en komt eerst uit het westen en later uit het noorden.

Vanavond en vannacht wordt het helder in de regio en gaat het met uitzondering van de kuststreek licht vriezen. De temperatuur daalt naar +1 graad aan zee en -1 of -2 graden landinwaarts. De wind waait zwak tot matig en komt uit het noordoosten.

Morgen is het prachtig weer in het Rijnmondgebied met volop zon en blijft het droog. Er waait een matige noordoostenwind en het wordt opnieuw 9 graden. Uit de wind en in de zon zal het aangenaam aanvoelen.

Vooruitzichten

De dagen erna doet de zon geregeld goede zaken en blijft het overwegend droog. Het blijft voorlopig nog aan de koude kant met voornamelijk in de nacht naar woensdag nog lichte vorst. In de middag wordt het 9 of 10 graden.