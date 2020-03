Politie stuurt honderd auto's weg langs kades centrum Rotterdam

De politie in het centrum van Rotterdam heeft zondagavond en -nacht ongeveer honderd voertuigen weggestuurd aan de kades van de Nieuwe Maas. De inzittenden hadden onder meer bij de Boompjes en bij de Parkhaven afgesproken met elkaar om 'te chillen' of lachgas te gebruiken.

Sommige auto's stonden dicht naast elkaar geparkeerd. Via het open raam hielden de inzittenden contact. "Die jongeren hebben totaal geen benul van het feit dat ze elkaar kunnen besmetten", reageert de politie op sociale media. "Daarnaast laten ze ook nog een hoop rommel achter."

In de wagens zaten meestal niet meer dan drie mensen. Bekeuringen zijn niet uitgedeeld, omdat ze niet op de openbare weg stonden en de jongeren nog in de auto's zaten. "Als ze buiten het voertuig staan, kunnen we wel bekeuren."