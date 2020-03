Genezen van corona, maar nog steeds opgesloten

De familie Janssen uit Rotterdam is officieel genezen verklaard van het coronavirus. Maar uiteraard geldt ook voor hen nog de algemene maatregelen. En dus zitten ze nog altijd aan huis gekluisterd.

"Als je het hebt gehad ben je in principe immuun en niet meer besmettelijk," vertelt vader Govert Janssen. "Wij vormen de veilige tussenlaag waar we zo drastisch naar op zoek zijn. Ik zou het mooi vinden als dat wat duidelijker zichtbaar wordt gemaakt, dat deze immune groep meer naar voren kan treden."

Als één van de allereerste in ons land wordt begin maart bij de familie Janssen corona geconstateerd. Het is het klassieke verhaal, op skivakantie in Italië en terugkomen met klachten.

Binnen het gezin van vijf personen is niemand heel erg ziek geworden, maar de testen waren duidelijk. "Wij willen niet de ernst van de ziekte bagatelliseren. Dus nemen we alle maatregelen heel serieus. Ook nu nog," zegt Govert. Hoewel zij graag weer aan de slag willen. "We kunnen niet wachten tot iedereen het heeft gehad, voordat alles weer open gaat. Deze groep mensen die de ziekte al heeft gehad wordt steeds groter," zegt moeder Femke.