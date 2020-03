De enige files van Nederland stonden bij Sliedrecht

Het is een bijzonder gezicht in de ochtendspits. De enige twee files die deze maandagochtend rond 07:30 uur op de Nederlandse snelwegen stonden, waren op de dezelfde snelweg: De A15 bij Sliedrecht.

Op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem stond een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook was dicht, waardoor er tussen Alblasserdam en Sliedrecht een file van drie kilometer stond. Weggebruikers moesten rond 07:50 uur rekening houden met een vertraging van een kwartier.

Ook in tegengestelde richting stond het verkeer stil. De Noordtunnel bij Alblasserdam was kort dicht, vanwege een te hoge vrachtwagen. De tunnel is inmiddels weer open, maar er is nog wel vertraging.