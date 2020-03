Hospice in Dirksland gesloten en vier bewoners overleden in woonzorglocatie Sommelsdijk; volg alle updates van maandag 30 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Klik hier voor alle updates van zondag 29 maart.



• Maandag zijn er 93 nieuwe sterfgevallen gemeld vanwege het coronavirus. Het aantal bevestigde besmetting in Nederland is nu 11.750 , meldt het RIVM.

• Hospice Calando in Dirksland is voorlopig dicht , omdat negen verpleegkundigen en twee artsen positief op corona zijn getest.