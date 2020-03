Rotterdam Ahoy wordt tijdelijke zorglocatie, eerste patiënten half april verwacht

Directeur Arjan Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vertelt over de tijdelijke zorglocatie in Rotterdam Ahoy

Het Eurovisie Songfestival gaat dan voorlopig niet door, maar dat betekent niet dat het bij Rotterdam Ahoy stil wordt. Meerdere hallen van de evenementenlocatie worden deze week ingericht als tijdelijke zorglocatie voor patiënten. "Als alles volledig bezet is, hebben we een kleine zevenhonderd plekken", zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De hallen worden volgebouwd met verschillende units, die vergelijkbaar zijn met ziekenhuiskamers. "Op elke kamer kunnen straks vier patiënten liggen, er komt een sanitaire voorziening en we maken een dokters- en verplegendenlocatie. Het wordt eigenlijk een klein ziekenhuis dat we hier in korte tijd neerzetten."

Hallen voor patiënten met en zonder corona

De werkzaamheden in de eerste hal zijn maandagochtend in volle gang. Die moet in eerste instantie plaats bieden aan 88 bedden. "We bouwen het modulair op. We bouwen vier hallen vol en als het nodig is ook de arena. We richten ook een hal in voor mensen zonder corona, zodat we dat gescheiden hebben."

Het gaat om mensen met en zonder corona die eigenlijk naar een ziekenhuis moeten, maar straks in Ahoy worden opgevangen om de ziekenhuizen vrij te laten voor coronapatiënten. "Ook mensen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis nog hulp nodig hebben, kunnen we hier opvangen. We richten dit in, omdat we zien dat het nodig is. Zo zijn we maximaal voorbereid."

Op z'n Rotterdams

De bouw van een zorglocatie in Ahoy is volgens Littooij uniek. "We doen het op z'n Rotterdams: we hebben vrijdag ja gezegd tegen dit plan, en vandaag worden de eerste spullen naar binnen gereden."

De werkzaamheden zijn volgens de directeur volgende week afgerond. "We verwachten dat vanaf 13 april hier de eerste patiënten kunnen liggen", legt hij uit. "Mochten er mensen zijn die hulp aanbieden, meld je dan aan . We kunnen alle handen gebruiken op dit moment."

