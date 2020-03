Nog meer metro's in spits op Randstadrail

Metroreizigers op lijn E tussen Rotterdam en Den Haag kunnen volgend jaar opgelucht ademhalen. De frequentie in de spits wordt dan verhoogd naar vijf minuten. Nu is dat nog om de tien minuten. Dat staat in de nieuwe vervoersplannen voor 2021 van de RET.

Metrolijn E was in 2019 de drukst bezette lijn van het Rotterdams openbaar vervoersbedrijf. De RET had eerder maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat mensen zich in voertuigen moesten wurmen. Sinds december rijden extra metro's op het traject.

Door vanaf december een deel van de metro's op lijn D (Rotterdam Centraal-Akkers) door te trekken naar Pijnacker-Zuid moet de drukte het hoofd worden geboden. De voertuigen maken bij dat station gebruik van de nieuwe keerspoor.

De metro blijft het succesvolste onderdeel van de RET. Het aantal instappers groeide met 4,1 procent tot 99 miljoen. Dit jaar had de honderd miljoen kunnen worden overschreden, maar door de coronacrisis lijkt dat streefgetal niet haalbaar. De RET vervoert nu nog 15 - 20 procent van het normale aanbod reizigers.

Minder reizigers

Tram (-3,7 procent) en bus (-2,1 procent) hadden in 2019 minder reizigers te vervoeren. Voor volgend jaar wil de RET de frequentie op tramlijn 20, 23 en 25 verhogen, omdat het tracé over de Laan op Zuid druk is. Op tramlijn 7 van en naar Kralingen is het daarentegen rustiger. Die dienstregeling zou om 22:00 uur moeten stoppen.

In het busvervoer wordt lijn 74 langs de Schulpweg in Charlois geschrapt, omdat er onvoldoende reizigers zijn. De ritten van en naar de RDM Campus op de Heijplaat worden geïntensiveerd.