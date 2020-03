Zes weken cel geëist in Rotterdamse coronazaak

Justitie in Rotterdam eist zes weken cel waarvan twee voorwaardelijk in een coronazaak. De verdachte zou twee agenten hebben gedreigd te spugen, terwijl hij corona zou hebben.

Justitie ziet dat als bedreiging met de dood. De 40-jarige Rotterdammer was een week geleden aangehouden omdat hij een deur had ingetrapt bij de stichting Pameijer. De man verbleef daar, maar had een verbod gekregen om binnen te komen.

De verdachte ontkent de beschuldiging: hij zegt niet te hebben gedreigd, maar de agenten had gewaarschuwd voorzichtig te zijn vanwege mogelijke corona.

De verdachte was niet zelf in de rechtszaal in Rotterdam aanwezig. Hij werd met een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring in Krimpen aan den IJssel gehoord.

Zijn advocaat wijst erop dat zijn cliënt net uit een kliniek was gegooid en manisch depressief is. De rechter in Rotterdam doet later vandaag uitspraak.

De rechtbank in Rotterdam behandelt vandaag vier ‘coronazaken’.