Meeste olie in Waalhaven is opgeruimd

Het opruimen van de gelekte olie in de Waalhaven gaat waarschijnlijk nog 2 à 3 dagen duren. Vermoedelijke oorzaak van de lekkage is het vergeten te dichten van een afsluiter bij het intern overpompen op een schip uit Panama.

Dat zegt Joppe Ditz, manager van het Oil Spill Response team van Hebo Maritiemservice BV. Volgens Ditz is de grootste vlek inmiddels opgeruimd. "Alleen de steigers en palen zijn nog vervuild. Die gaan we vanmiddag schoonmaken. En de crew doet het dek van het schip."



Zaterdag verloor het schip De Lady Rosemary zo'n 2000 liter zware stookolie. Door snel ingrijpen kon verspreiding voorkomen worden. Hebo is met twee schepen aan het werk en heeft schermen ingezet bij de opruimwerkzaamheden.

Ditz: "Het opruimen gaat voorspoedig, omdat het geen verwarmde stookolie is. Daardoor blijft het goed drijven, in tegenstelling tot de ramp met olietanker Bow Jubail in de zomer van 2018. Toen ging het om warme bunkerolie. Dat zakt veel sneller naar beneden."