Zeilschip keert terug met 'verstekelingen' aan boord

Het Rotterdamse zeilschip De Eendracht is onderweg terug naar Rotterdam. Aan boord zijn niet alleen de bemanningsleden van het schip, maar ook een groep Kazakse cadetten en enkele toeristen die vanwege het coronavirus gestrand waren op de Azoren.

De 26 cadetten komen van de Hogere Zeevaartschool in Kazachstan en lopen stage bij het Rotterdamse STC International. Ze zouden op 16 februari vanaf Sint Maarten met De Eendracht een oversteek maken over de Atlantische Oceaan naar de Azoren. Vanaf dat punt zouden ze op 16 maart via Frankfurt terugvliegen naar Kazachstan.

Dat plan ging niet door, omdat alle reguliere vluchten werden geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. De bemanning van De Eendracht besloot de groep daarop mee terug te nemen naar Rotterdam.

Zeilen herstellen

Met stormen van windkracht 12 hebben ze zondag de Franse haven Le Havre bereikt. Na het herstellen van de zeilen en het tanken, zetten ze in de loop van de week hun reis voort richting Rotterdam. De verwachting is dat ze op 2 of 3 april aankomen.

Aan boord van De Eendracht zijn ook enkele Nederlandse toeristen aanwezig. Alle 'verstekelingen' zijn gezond. Ze worden door zestien mensen van De Eendracht begeleid. De ambassade van Kazachstan in Den Haag heeft contact met de groep studenten en zorgt voor hun terugkeer naar Kazachstan.

STC International, onderdeel van de STC Group in Rotterdam, ondersteunt sinds 2012 de Kazakh British Technical University (KBTU) bij de ontwikkeling van programma's voor maritieme studies.