Babyboom in Plaswijckpark: 'Zonde dat mensen dat niet kunnen zien'

Dierentuinen en kinderboerderijen zijn vanwege het coronavirus gesloten, maar de zorg voor de dieren gaat uiteraard onverminderd verder. Bij Plaswijckpark in Rotterdam verwelkomden ze de afgelopen weken zelfs verschillende nieuwe inwoners. "We hebben nu zoveel jonge dieren, het is zonde dat mensen dat niet kunnen zien", zegt Esther Duijnisveld van Plaswijckpark.

"We hebben een geitje, lammetjes, een jonge walibi, jonge ganzen en stokstaartjes", somt Duijnisveld op. De één is nog schattiger dan de ander, maar het publiek kan het momenteel alleen via foto's of video's aanschouwen.

Tekst gaat verder onder de video



"Het is zo raar. We waren zo toe aan de zomer en de gezelligheid ervan. Precies op het moment dat het mooi weer is en het seizoen gaat beginnen voor ons, is het park dicht. Het is heel stil", zegt Duijnisveld. De sluiting vanwege het coronavirus heeft ook voor Plaswijckpark financiële gevolgen. "De deur is dicht, dus er komt niets binnen. Het is nu nog te dragen, maar hoe langer het duurt, des te lastiger het wordt."

Havenspeeltuin

Het park grijpt deze tijd aan om de havenspeeltuin aan te pakken. "We zorgen ervoor dat dit straks weer tip top klaar is voor als we weer open mogen", zegt Duijnisveld. De dertien jaar oude speeltuin was volgens haar aan vernieuwing toe en wordt ruim twee keer groter.

"We hebben afgelopen zomer een enquête gehouden en gevraagd wat mensen graag in de speeltuin zouden willen", legt ze uit. Meer ligplekken, meer schaduwplekken en meer uitdagende spelletjes voor oudere kinderen waren een aantal uitkomsten die doorgevoerd gaan worden. "Er komen nu veertig nieuwe waterspeeltoestellen bij. Wij staan straks klaar met een mooi park. Voor nu is het het belangrijkste dat iedereen gezond blijft."



