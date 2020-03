Longarts: vraag je vast af of je drie weken beademd wil worden

Op de Facebookpagina van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis is sinds afgelopen weekend een vlog te zien van longarts Hans in 't Veen. Hij vertelt over de huidige situatie in zijn ziekenhuis, maar deelt ook complimenten uit aan iedereen die werkzaam is in de zorg.

Vooralsnog kan het ziekenhuis in Schiedam de druk nog net aan. "Het is krap", zegt de longarts. "De gewone zorg komt steeds meer in de problemen, de afdelingen worden gevuld met mensen met corona."

Moeilijke keuze

Dat gebeurt wanneer de zorg wordt overbelast en te veel patiënten tegelijk moeten worden opgenomen op de intensive care. Dat zou kunnen betekenen dat niet meer iedereen geholpen kan worden. "Ik hoop dat we op tijd de ic-capaciteit op orde hebben. Dat we niet straks keuzes hoeven te maken die pijnlijk zijn. Ik lees en hoop dat het niet nodig is, maar het is spannend en het vraagt alle hens aan dek."

"Als je op leeftijd bent en een zwakke conditie hebt, dan moet je je afvragen of je een beademing drie weken lang op de intensive care wil, dat is echt loodzwaar. De vraag is hoe je daar van herstelt, als je er al van herstelt. Als je dat weet, moet je misschien een keuze maken en daar nu al over nadenken in plaats van als het zover is."

Onder de indruk

Toch wil de longarts ook een positieve boodschap kwijt. "Omdat ik het enorm vindt hoe de zorg in korte tijd deze taak op haar schouders heeft genomen. In China wordt in een week een ziekenhuis gebouwd, Nederland doet daar niet veel voor onder. Mensen worden anders te werk gesteld en omgeschoold."

"Ook IT en personeelsadministratie, iedereen heeft nu de focus op het goed reilen en zeilen van de zorg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ik zie ook hoe de huisartsen zich hebben georganiseerd, dat is echt wel een compliment waard", zegt In 't Veld.

"Het creëert vreemd genoeg een saamhorigheidsgevoel. Ik ben benieuwd wat voor effect dit heeft als de coronacrisis straks voorbij is. Het is een constructieve bijvangst. Voor wat het waard is, is dit heel erg mooi, ik ben onder de indruk."

De longarts wil de pijn van deze crisis niet bagatelliseren. "Het leed is enorm, maar de zorg is ook tot heel veel in staat. Naast de problemen wordt er keihard gevochten om die problemen te keren. Ik hoop dat de positiviteit blijft als het straks zwaarder gaat worden."