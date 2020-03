Broedt 'ie of broedt 'ie niet? Meekijken met buizerds via webcam

De buizerds hebben de weg naar hun nest in de Hoeksche Waard opnieuw gevonden. Liefhebbers kunnen de ontwikkelingen van de roofvogels in Westmaas live volgen via een webcam.

De broedplek is een nest op twaalf meter hoogte, in een boom in de achtertuin van Wouter Joosten. De vogels kwamen de afgelopen jaren al vaker naar Westmaas om te paren, eieren te leggen en te broeden. De avonturen werden gevolgd door duizenden kijkers per dag.



Lyrisch