Tien dagen cel in Rotterdamse coronazaak

De rechter in Rotterdam heeft maandag tien dagen cel opgelegd aan een man die had gedreigd twee agenten te besmetten met corona.

De 40-jarige Rotterdammer was een week geleden opgepakt voor vernieling. Hij riep toen dat hij zou spugen en dat hij corona had.

Justitie had een veel hogere straf geëist, maar de rechter wijst erop dat er geen echt gevaar is geweest omdat de man niet heeft gespuugd. Verder is ook gekeken naar zijn persoonlijk omstandigheden. De man is manisch en woonde bij Pameijer.

De verdachte moet de agenten ieder 100 euro schadevergoeding betalen.