Transavia annuleert alle vluchten tot en met 6 mei

Transavia vliegt onder meer van en naar Rotterdam The Hague Airport. De luchtvaartmaatschappij zegt het advies van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te volgen en zegt dat het ook mogelijk is dat vluchten na 6 mei worden geannuleerd. Transavia voert de komende tijd nog wel repatriëringsvluchten uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken.

Reizigers van wie de vlucht geannuleerd is, ontvangen een voucher ter waarde van het volledige bedrag van hun boeking. Die voucher is één jaar geldig vanaf het moment dat je hem hebt ontvangen.

