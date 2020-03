RIVM: 93 nieuwe sterfgevallen, in totaal 864 doden door coronavirus

Er zijn op dit moment 864 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van maandag. Het aantal sterfgevallen steeg de afgelopen 24 uur met 93.

Dat is een kleinere toename dan zondag, toen er 132 nieuwe overledenen door het coronavirus werden gemeld. Het aantal besmettingen in Nederland is inmiddels gestegen naar 11.750, een toename van 507 personen ten opzichte van zondagmiddag. Het totaal aantal coronapatiënten, dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest, bedraagt 3.990.

Het aantal positieve testen in de regio is volgens het RIVM gestegen naar 1062. De meeste coronapatiënten wonen in Rotterdam (375) en Goeree-Overflakkee (112). Bekijk hieronder een complete lijst van het aantal besmettingen per gemeente in de regio.

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 44 sterfgevallen in de regio: 33 in Rotterdam-Rijnmond en elf in Zuid-Holland Zuid.

Positieve testen per gemeente

RIVM - 30 maart, 14.00 uur:

Alblasserdam 7

Albrandswaard 25

Barendrecht 30

Brielle 11

Capelle a/d IJssel 44

Dordrecht 46

Goeree-Overflakkee 112

Gorinchem 25

Hardinxveld-Giessendam 10

Hellevoetsluis 15

Hendrik-Ido-Ambacht 6

Hoeksche Waard 62

Krimpen a/d IJssel 15

Lansingerland 49

Maassluis 15

Molenlanden 23

Nissewaard 40

Papendrecht 7

Ridderkerk 34

Rotterdam 375

Schiedam 31

Sliedrecht 7

Vlaardingen 43

Westvoorne 12

Zwijndrecht 18

Totaal 1062

