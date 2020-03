Boeren blijven met oogst zitten na stilvallen export

Boeren in de regio kunnen hun oogsten niet kwijt. De afzet, met name naar het buitenland, is door de corona-uitbraak volledig stilgevallen. Zo zit Bas Huijser uit Oud-Beijerland met zo’n veertigduizend kroppen sla die hij aan het einde van de week kan weggooien. “En dan hoor je dat de schappen met groenten in de supermarkt leeg zijn.”

De sla van Huijser is vooral bestemd voor de Scandinavische landen. Maar het transport is nu onzeker en duur en veel ondernemers durven het risico niet meer aan.

“Je stuurt geen vrachtwagen met versproducten weg als je niet weet of hij op tijd aankomt. En zeker bij sla heb je dan maar kort om oplossingen te vinden, want het is maar kort houdbaar en niet net als aardappels lang op te slaan.”

Huijser heeft twee kassen met sla, één in Oud-Beijerland en één in Mijnsheerenland. Het oogsten gebeurt al met minder mensen om de kosten te beperken.

Wat een beetje helpt is de Facebookpagina ‘No Waste Hoeksche Waard’. Hierop kunnen boeren in het gebied hun producten aanbieden, in de hoop nog wat lokale kopers te vinden. “En dat werkt best goed. Ik ben al zo’n duizend kroppen kwijt hierdoor.”

Met dat beetje afzet is Huijser al heel blij. “Dan ben je niet helemaal voor niets in de weer geweest.”