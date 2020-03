blijfthuis: islamitische organisatie speurt naar hangjongeren op Zuid

Ga niet naar buiten tenzij het strikt noodzakelijk is en hou dan minimaal anderhalve meter afstand tot anderen. Een heldere boodschap, maar op straat zie je nog vaak groepen jongeren rondhangen. De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) is daarom begonnen met een speciale actie in Rotterdam-Zuid.

Sinds een week speuren vijf teams van twee personen de straten af, op zoek naar hangjongeren die ze kunnen aanspreken op hun gedrag. "De politie heeft al heel veel te doen. Vandaar dat wij vrijwilligers inzetten om jongeren bewust te maken van het feit dat ze zichzelf, maar ook hun ouders kunnen aansteken met dit verschrikkelijke virus", legt SPIOR-directeur Mohamed Bouimj uit.

Stoerdoenerij

Bouimj heeft geen idee waarom jongeren de regels aan hun laars lappen. "Ik denk dat het gevaar pas tot ze doordringt als ze iemand dood zien gaan. Het is ook stoerdoenerij. Ze zien het gewoon niet in."

De actie lijkt aan te slaan. "Ik moet zeggen dat het hier in de Afrikaanderwijk steeds minder wordt", zegt Bouimj. "We zien dat er minder jongeren buiten zijn." Maar nu al stoppen met het patrouilleren gaan ze zeker niet. "De vrijwilligers zeggen door te willen gaan totdat ze echt niemand meer aantreffen op straat. Dus laten we hopen dat het snel afgelopen is. Blijf thuis alsjeblieft."

Moslimgemeenschap draagt steentje bij

Niet alleen islamitische jongeren, maar ook veel ouderen schijnen nog niet te begrijpen dat ze thuis moeten blijven. Voor hen is het niet duidelijk waarom ze bijvoorbeeld niet naar de moskee kunnen. "Dit heeft te maken met taalachterstand, maar ook een beetje met onwetendheid", vertelt Bouimj.

Daarom informeert SPIOR, via sociale media, mensen in de moedertaal over de gevaren van corona. "We roepen vrijwilligers op om te helpen met het vertalen in sommige talen die wij niet kennen, zoals Bosnisch of Somalisch."

Er zijn voor de ouderen ook geestelijk verzorgers vrijgemaakt, die telefonisch of door middel van videobellen te bereiken zijn. Daarnaast zet de organisatie zich op nog een aantal andere manieren in: het rondbrengen van maaltijden, het vertalen van belangrijke informatie en het bieden van ruimte in de moskee voor opvang, als zorginstellingen dat nodig hebben.

"Wij hopen als moslimgemeenschap met deze maatregelen een steentje te kunnen bijdragen aan het verlichten van de last die zovelen raakt in onze samenleving", zegt Bouimj.